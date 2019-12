Cidades MEC publica novas regras para o Fies e dívidas poderão ser cobradas judicialmente Hoje a cobrança só é feita no âmbito administrativo

O Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) editou resolução com novas regras para cobrança judicial dos débitos referentes ao financiamento e encargos concedidos até o 2º semestre de 2017, no âmbito do Fies. Segundo a resolução, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 27, a cobrança judicial dos débitos referentes aos financiamentos e...