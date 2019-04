Vida Urbana MEC promove 'mutirão' para acelerar abertura de novas universidades no País Gestão de Vélez Rodríguez desengavetou processos parados na pasta havia anos; secretaria responsável por autorizar novas faculdades é vista como local de barganhas com o Congresso e se tornou alvo de disputa dentro do governo

O Ministério da Educação (MEC) promoveu um "mutirão" nos primeiros meses do ano para acelerar a abertura de novas universidades no País. Pedidos de credenciamento que estavam parados havia anos na pasta foram liberados para análise do Conselho Nacional de Educação (CNE). Com a troca de ministro, a secretaria responsável pelas autorizações - que tem alto poder de barganha e...