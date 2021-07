Cidades MEC prevê para 2024 alteração do Enem e implementação total do novo ensino médio A reforma do ensino médio foi estipulada em 2017, no governo Michel Temer (MDB), com a previsão de flexibilizar a grade horária do aluno, mas até agora o MEC não havia estipulado um cronograma de implementação

