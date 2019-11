Cidades MEC lança aplicativo para emitir carteirinha de estudante digital e gratuita Para ter acesso ao documento, o aluno precisa estar devidamente matriculado e com os dados cadastrados no Sistema Educacional Brasileiro (SEB)

O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta segunda-feira (25) a ID Estudantil, carteira de estudante que pode ser emitida via aplicativo para smartphone de maneira gratuita. Para ter acesso ao documento, o aluno precisa estar devidamente matriculado e o com os dados cadastrados no Sistema Educacional Brasileiro (SEB), banco de dados nacional de estudantes do Ministério d...