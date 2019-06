Cidades MEC divulga resultado do Sisu para o segundo processo seletivo Estudantes que estão concorrendo a vagas em instituições públicas de ensino superior podem consultar o resultado na página do programa

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira, 10, o resultado das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo processo seletivo de 2019. Os candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 que estejam procurando uma vaga em uma das faculdades públicas participantes devem entrar no site do Sisu para verificar se foram selecion...