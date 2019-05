Cidades MEC divulga regras para o Fies do segundo semestre de 2019 Os estudantes interessados no auxílio devem se inscrever no processo seletivo a partir do dia 25 de junho até 1º de julho

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira, dia 31, o regulamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) referente ao segundo semestre de 2019. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Os estudantes interessados no auxílio devem se inscrever no processo seletivo a partir do dia ...