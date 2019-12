Cidades MEC divulga calendário oficial do Sisu do primeiro semestre de 2020; confira as datas O Sistema de Seleção Unificada oferece vagas em instituições públicas de ensino superior

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) poderão ser feitas de 21 a 24 de janeiro de 2020. O calendário do processo seletivo do primeiro semestre do ano que vem foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) no Diário Oficial da União. O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de janeiro e a matr...