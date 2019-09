Cidades MEC desbloqueia R$ 33,2 milhões para instituições goianas Para a UFG foram liberados R$ 17,333 milhões, valor abaixo da dívida com custeio acumulada em R$ 21,3 milhões, de acordo com a instituição

O Ministério da Educação (MEC) desbloqueou R$ 33,2 milhões para universidades e institutos federais em Goiás. O valor faz parte do montante de R$ 1,99 bilhão que estava contingenciado pelo ministério. Segundo informação do MEC, os valores já estão disponíveis para despesas de custeio das instituições, como água, energia elétrica, aquisição de materiais de c...