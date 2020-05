Cidades MEC decide adiar provas do Enem 2020 Exame deve acontecer de 30 a 60 dias depois da data prevista, que era para novembro

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) decidiram adiar, nesta quarta-feira, 20, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), anteriormente marcado para os dias 1º e 8 de novembro. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as novas datas ainda não estão definidas, mas serão entre um e dois meses depois. Em nota, ...