Cidades MEC cria universidades de Jataí e de Catalão A criação se deu com a posse dos reitores das instituições

O Ministério da Educação criou nesta quinta-feira (12) cinco novas universidades federais. Foram criadas a UFJ (Universidade Federal de Jataí), UFCat (Universidade Federal de Catalão), Ufape (Universidade Federal do Agreste de Pernambuco), UFR (Universidade Federal de Rondonópolis) e UFDPar (Universidade Federal do Delta do Parnaíba). A criação se deu com a poss...