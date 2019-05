Vida Urbana MEC bloqueia R$ 32 milhões da UFG Governo começa a aplicar travamento de orçamento das instituições federais. Em Goiás, universidade terá perda tanto na verba de custeio, como de investimento

Assim como no resto do Brasil, a Universidade Federal de Goiás (UFG) teve 30% de sua verba de funcionamento para 2019 bloqueada pelo Ministério da Educação (MEC). O bloqueio aconteceu na tarde desta quinta-feira (2) e travou R$ 32 milhões do orçamento anual da instituição de ensino goiana, que já vive situações de cortes desde 2014. Para o reitor, Edward Madureira, a al...