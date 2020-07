Cidades MEC anuncia Enem em 17 e 24 de janeiro de 2021 Mais de 5,8 milhões de estudantes estão inscritos nessa edição

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciaram nesta quarta-feira, 8, que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. O Enem digital será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A reaplicação do Enem será no dia 24 de fevereiro e 25 d...