Cidades MEC anuncia desbloqueio de R$ 2 bi dos R$ 5,8 bi contingenciados Deste valor, R$ 1,156 bilhão será destinado para as universidades federais. Os recursos serão distribuídos proporcionalmente, de acordo com bloqueio realizado em cada instituição

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta segunda-feira, 30, o descontingenciamento de R$ 2 bilhões dos R$ 5,8 bilhões que haviam sido contingenciados em março. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, R$ 1,156 bilhão serão liberados para as universidades federais. Isso corresponde a metade do que havia sido contingenciado no orçamento deste ano p...