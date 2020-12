Cidades MEC altera cronograma, e Prouni e Fies terão inscrições antes da prova do Enem Quem fizer Enem pela primeira vez em 2021 só poderá concorrer às vagas dos programas do 2º semestre

Os estudantes que farão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em janeiro de 2021 não poderão usar as notas da prova para tentar uma vaga no Prouni (Programa Universidade para Todos) e no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). O MEC (Ministério da Educação) decidiu que as inscrições para os dois programas vão acontecer antes da realização da prova e da divulg...