Cidades MEC adia início das inscrições para o Fies, que deveriam começar nesta terça (21) Sem dar justificativas, a pasta disse que em breve será divulgado o novo cronograma para o segundo semestre de 2020

Em publicação no Instagram, nesta terça-feira (21), o Ministério da Educação anunciou o adiamento do período de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Sem dar justificativas, a pasta disse que em breve será divulgado o novo cronograma para o segundo semestre de 2020. As inscrições estavam previstas para se iniciarem às 14h desta terça-feira (21) c...