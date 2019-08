Cidades MEC aciona PF após suspeita de sabotagem nos sistemas do ProUni e do Fies Prazo para se inscrever nos programas deverão ser prorrogados em virtude das falhas apresentadas nas plataformas

Os prazos de inscrição no Programa Universidade para Todos (ProUni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) deverão ser prorrogados em virtude de falhas no sistema. O Ministério da Educação (MEC) informou que as plataformas têm apresentado atrasos e intermitências nos últimos dias. A pasta suspeita de invasão. Na manhã desta quinta-feira, 8, o MEC comunicou o f...