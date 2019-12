Cidades Mecânicos ficam feridos após caminhão cair sobre eles, em Ipameri De acordo com o Corpo de Bombeiros, homens tiveram fraturas e foram encaminhados para hospital do município

Dois homens que realizavam um trabalho de manutenção em um caminhão ficaram feridos após o veículo cair sobre eles, na tarde desta segunda-feira (16), em Ipameri, no Sudeste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para o resgate, o automóvel era sustentado por um equipamento, que falhou. Os mecânicos ficaram presos e sofreram fraturas. Ambos ...