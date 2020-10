Cidades “Me emociono com isso”, diz motoboy vítima de racismo sobre protesto em frente ao Aldeia do Vale Grupo com cerca de 60 profissionais se reuniu em frente ao condomínio no final da tarde desta terça-feira (27) para se manifestarem contra ato racista sofrido por colega

Um grupo com cerca de 60 motoboys se reuniu no final da tarde desta terça-feira (27) em frente ao Condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, para protestarem contra o ato de racismo sofrido pelo colega de profissão Elson de Oliveira, de 39 anos, quando ele foi tentar fazer uma entrega no local na noite do último domingo (25). Uma mulher, que se identificou como moradora d...