Cidades Mau cheiro faz famílias desistirem de velar mortos do massacre em Altamira Em vez da cerimônia, caixões saem direto do Instituto Médico Legal para algum cemitério da cidade

Por causa do mau cheiro causado pelo estado de decomposição dos corpos, familiares têm desistido de velar vítimas do massacre no presídio de Altamira, no interior do Pará. Em vez da cerimônia, os caixões saem direto do Instituto Médico Legal (IML) para algum cemitério da cidade. Foi o caso de Anderson dos Santos Oliveira, de 26 anos, um dos 62 mortos no ataque p...