Uma maternidade situada no Setor Marechal Rondon, em Goiânia, teve um princípio de incêndio na tarde desta terça-feira (11). O fogo teria se iniciado em uma sala de tomografia, após uma solda feita em uma maca ter espalhado faíscas. Não houve feridos com queimaduras. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, sete crianças e três funcionários que estavam no loc...