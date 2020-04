Agora só faltam detalhes e conclusão da montagem de equipamentos para que o Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC), conhecida como Maternidade Oeste, seja inaugurado e passe a atender pacientes com suspeitas de contágio pelo Covid-19. Ontem mais um andar da unidade de saúde foi entregue pela empreiteira responsável pela obra e, com isso, falta apenas o subsolo para ser concluído e entregue para a gestora que vai assumir a unidade.

Diretor executivo da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc) da Universidade Federal de Goiás (UFG), José Antônio de Morais diz que os gestores e diretores já foram escolhidos e que a seleção dos funcionários já vem ocorrendo há duas semanas. “Temos profissionais sendo treinados para que no início das atividades, já no começo da próxima semana, tenhamos um quadro suficiente para o início. Aos poucos faremos os ajustes que forem necessários”, diz.

Ele explica que a Fundahc já havia sido escolhida para gerir a maternidade antes de ela ter sido designada pela prefeitura para atuar como suporte no atendimento aos pacientes com coronavírus. “Não atrapalhou nosso projeto, tivemos apenas que adaptar a compra de enxoval e alguns equipamentos, como os de proteção individual, que são obrigatórios para este tipo de atendimento. No mais, estaremos prontos para esse atendimentos específico de infectados pelo vírus e, quando for a hora, voltar para o atendimento de maternidade.”

O superintendente de Gestão de Redes e Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), Sílvio José de Queiroz diz que uma força-tarefa foi formada para conseguir concluir todos os detalhes até a segunda-feira (6), data marcada para a inauguração oficial. “O primeiro andar foi entregue há duas semanas e nesta terça, foi entregue o segundo andar. Só falta, agora, o subsolo, que contempla refeitórios, vestiários, almoxarifado, farmácia e lavanderia.”

Ele explica que a unidade atenderá, inicialmente, apenas paciente encaminhados pelas unidades de urgências do município ou pacientes do interior depois de passarem pela regulação. “Até o esta segunda-feira deveremos ter os 30 leitos de tratamento intensivo funcionando e a expectativa é de ampliação.” Queiroz acrescenta que até junho esse número deve dobrar, mas que até lá, os ajustes serão feitos no dia a dia.