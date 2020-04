Atualizada às 11h29.

O Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara, mais conhecido como Maternidade Oeste, iniciou nesta segunda-feira (6) seu atendimento. O Hospital de Campanha, localizado no Conjunto Vera Cruz I, em Goiânia, irá atender pacientes com o novo coronavírus (Covid-19).

De início, serão disponibilizados 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), inclusive com o serviço de Telemedicina que permitirá o monitoramento do paciente até mesmo fora do quarto. Outro benefício desse serviço é que os profissionais de saúde da unidade poderão falar sobre Covid-19 com autoridades e especialistas de todo País.

Ainda está sendo finalizada a montagem de 10 dez leitos pediátricos, para atender pacientes com idade abaixo de 18 anos. Até o final de maio, o Hospital contará com 60 leitos, sendo 50 entre UTIs adulto e pediátrico, e as outras 10 de enfermarias.

A expectativa é que mais de 300 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e profissionais de áreas de apoio atuem na unidade de saúde.