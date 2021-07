Cidades Massa de ar seco impede avanço de frentes frias e umidade relativa do ar cai em Goiás Entre as orientações está a hidratação ao longo do dia e os cuidados com a pele

Após uma semana com baixas temperaturas, reflexo da passagem de uma massa de ar frio polar que perdeu intensidade, a previsão é que em Goiás a terça-feira (6) seja de tempo estável e com sol. As temperaturas ao longo da semana devem seguir baixas pela manhã, mas ao longo do dia sofrem elevação. Gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goi...