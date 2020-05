Cidades Massa de ar de origem polar derruba temperaturas em Goiás Em algumas localidades das regiões Sul e Sudoeste do Estado termômetros devem marcar entre 8°C e 10°C na madrugada na quinta-feira (28). Frio deve voltar no fim deste mês, mas menos intenso

O friozinho que começou no fim de semana deve permanecer em Goiás pelo menos até a próxima quinta-feira (28). É o que prevê o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), André Amorim. Além da frente fria que trouxe pancadas de chuvas para alg...