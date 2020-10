Cidades Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira realizam treinamento e aviões são flagrados na capital Adestramento de salto livre operacional começou no dia 14 de setembro

O 1º Batalhão de Forças Especiais coordenou e executou um adestramento conjunto de salto livre operacional (Slop) em Goiânia, que começou no último dia 14 de setembro. O período coincidiu com aviões sendo visualizados por moradores da capital em alturas mais baixas que as convencionais. O POPULAR procurou a FAB nos últimos dias para checar se os voos seriam os mesmos d...