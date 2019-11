Cidades Marinha desloca navio de pesquisa para o Nordeste Os trabalhos ocorrerão ao longo do litoral nordestino e envolvem diversas tarefas

A Marinha informou que o navio de pesquisa oceanográfico Vital de Oliveira deixou, nesta quarta-feira (13), o Porto de Ilhéus, na Bahia, para instalar a comissão de Levantamento Ambiental da Costa Nordeste, com a missão de coletar e medir dados ambientais, a fim de contribuir para a compreensão da dispersão do óleo ao longo do litoral atingido. O navio dispõe de ac...