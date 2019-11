Cidades Marinha confirma óleo em Abrolhos Substância que atinge praias do Nordeste chega a arquipélago no Sul da Bahia. Grupo que integra força-tarefa contra o desastre ambiental comunicou fato. Equipes tentam fazer limpeza

A Marinha confirmou neste sábado (2), que fragmentos do óleo que atinge as praias do Nordeste foram encontrados em uma das ilhas do arquipélago de Abrolhos, localizado no sul da Bahia, região que é umas das áreas mais ricas em biodiversidade da América da Sul. As partículas foram detectadas na Ilha de Santa Bárbara, que não faz parte do Parque Nacional Marinho de Abro...