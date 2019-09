Cidades Marina Silva: Sinal para quem desmata hoje é 'desmate que o governo garante' Segundo a ex-ministra do Meio Ambiente, a comoção internacional gerada, sobretudo na Europa, é um reflexo de uma falta de interesse por parte do governo brasileiro em proteger a Amazônia

A ex-ministra do Meio Ambiente e candidata à Presidência da República nas últimas eleições Marina Silva comentou nesta segunda-feira, 9, a crise ambiental que afetou o País no último mês. Segundo ela, a comoção internacional gerada, sobretudo na Europa, é um reflexo de uma falta de interesse por parte do governo brasileiro em proteger a Amazônia. "Talvez seja proporcional a...