Cidades Marielle Franco pode ser homenageada com nome em Cmei de Goiânia Assunto foi discutido em reunião entre o presidente do Legislativo, Romário Policarpo, o prefeito Iris Rezende, Marinete Silva, mãe da ex-vereadora, e representantes do Movimento Negro Unificado

A ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018, pode ser homenageada com o batismo de um Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) em Goiânia. O assunto foi um dos tópicos discutidos em reunião realizada nesta quarta-feira (20) entre o presidente do Legislativo, Romário Policarpo (Patriota), o prefeito Iris Rezende (MDB), Marinete S...