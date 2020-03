Cidades Marido encontra a esposa de 23 anos morta dentro de casa, em Rio Verde No local, não havia vestígio de morte violenta, por isso o caso não está sendo investigado

Uma mulher de 23 anos foi encontrada morta no fim da tarde desta segunda-feira (9), dentro de casa, em Rio Verde. Ela estava só no local com o filho de 2 anos de idade. Segundo a Polícia Civil, o corpo da mulher, identificada como Rosirene da Conceição, foi encontrado pelo próprio marido dela quando ele voltou do trabalho para casa, na Vila Mutirão. Em busca de aju...