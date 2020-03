Um homem de 74 anos, em estado grave e com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, será o primeiro paciente atendido pelo Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus de Goiás (HCamp). Ele é morador de Luziânia e marido da mulher de 66 anos que morreu nesta madrugada com diagnóstico confirmado de Covid-19, sendo o primeiro óbito confirmado pela doença no Estado.

O idoso estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Ingá. De acordo com o secretário de Saúde de Luziânia, José Walter Marques, ele deixou a unidade por volta das 18h, em uma UTI móvel, com destino a Goiânia.