O homem de 72 anos que está internado no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus de Goiás (HCamp) respira de forma espontânea, mas com auxílio de cateter de oxigênio, se alimenta sozinho, está consciente, conversando e estável. As informações são do boletim de saúde divulgado pela unidade na manhã deste domingo (29). Ele é marido da mulher de 66 anos que morreu na madrugada desta quinta-feira (26) com diagnóstico confirmado de Covid-19.

O senhor passou por exames para confirmação do vírus, mas os resultados ainda não foram divulgados. Apesar da melhora no quadro, não há ainda previsão de alta. Por meio de nota, a assessoria do HCamp afirmou que ele foi transferido da Unidade Crítica para uma unidade Semicrítica. Além disso, ele está recebendo apoio psicológico na unidade.

A mulher de 66 anos foi a primeira de Goiás e também do Centro-Oeste e aconteceu no Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT). Ela foi diagnosticada para a doença na última quarta-feira (25) e segundo a Secretaria de Saúde, tinha diabetes e hipertensão. Recentemente, também havia enfrentado uma dengue.

No mesmo dia da morte, o idoso deu entrada no HCamp às 22h29 horas. Ele foi transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Ingá, onde estava internado, em estado grave e com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. De acordo com o secretário de Saúde de Luziânia, José Walter Marques, ele deixou a UPA logo após as 18h, em uma UTI móvel, com destino a Goiânia.

Casos em Goiás

Goiás tem 56 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) confirmados por critério laboratorial. No Estado, há 1.653 casos suspeitos em investigação. Outros 641 já foram descartados. Há o registro de um óbito de pessoa que residia em Luziânia. As confirmações foram registradas nos municípios de Goiânia (33), Rio Verde (7), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (2), Catalão (1), Silvânia (1), Luziânia (1)*, Águas Lindas de Goiás (1), Goianésia (1) e Hidrolândia (1).