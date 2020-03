O homem de 72 anos que está internado no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus de Goiás (HCamp), em Goiânia, deve receber alta nesta terça-feira (31). Ele é marido da mulher de 66 anos que foi a primeira vítima do Covid-19 no Estado. A informação sobre a alta hospitalar foi repassada pela supervisora de assistência do HCAMP, Marta Kelly Nogueira, ao lado do governador Ronaldo Caiado durante entrevista à Rádio Brasil Central (RBC) transmitida também pelas redes sociais.

Em 26 de março, mesmo dia da morte da esposa dele, o homem deu entrada no HCamp às 22h29. Ele foi transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Ingá, onde estava internado, em estado grave e com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. O senhor passou por exames para confirmação do vírus, mas os resultados ainda não foram divulgados. A unidade de saúde já havia informado que ele está recebendo apoio psicológico.

Contudo, o hospital ainda não informou ao POPULAR quais serão as medidas de cuidados que o homem deverá adotar daqui em diante.

Primeiro óbito em Goiás

A primeira morte por Covid-19 no Centro-Oeste do Brasil foi registrada no dia 26 de março, em Goiânia, e diz respeito a uma moradora de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), de 66 anos. Ela tinha diabetes e hipertensão e enfrentou dengue recentemente.

Goiás registrou, até esta terça-feira (31), 65 casos confirmados de Covid-19. No Estado, há 2.546 casos suspeitos em investigação, 760 descartados e um óbito confirmado.

As confirmações foram registradas nos municípios de Goiânia (39), Rio Verde (7), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (3), Jataí (2), Itumbiara (2), Catalão (1), Silvânia (1), Luziânia (1), Águas Lindas de Goiás (1), Goianésia (1) e Paranaiguara (1).