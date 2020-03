É estável o estado de saúde do homem de 72 anos, morador de Luziânia, que está internado no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus de Goiás (HCamp). Segundo boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira (27), o paciente respira sem a ajuda de aparelhos, mas com o auxílio de um cateter de Oxigênio (O2). Ele também passou por exames de imagem e laboratorial (PCR) para identificação da Covid-19, mas o resultado ainda não foi disponibilizado.

O primeiro paciente do Hospital de Campanha é marido da mulher de 66 anos que morreu na madrugada desta quinta-feira (26) com diagnóstico confirmado de Covid-19. A morte foi a primeira de Goiás e também do Centro-Oeste e aconteceu no Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT). Ela foi diagnosticada para a doença na última quarta-feira (25) e tinha diabetes e hipertensão. Recentemente, também havia enfrentado uma dengue.

O idoso deu entrada no HCamp às 22h29 horas. Ele foi transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Ingá, onde estava internado, em estado grave e com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. De acordo com o secretário de Saúde de Luziânia, José Walter Marques, ele deixou a UPA logo após as 18h, em uma UTI móvel, com destino a Goiânia.