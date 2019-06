Cidades Marido de deputada federal é morto a tiros em Niterói (RJ) Pastor, Anderson do Carmo era esposo da deputada federal e cantora gospel Flordelis (PSD-RJ). Carro do casal teria sido seguido por motos

O pastor Anderson do Carmo de Souza, marido da deputada federal e cantora gospel Flordelis (PSD-RJ), foi morto a tiros na madrugada deste domingo (16) em casa, em Pendotiba, Niterói, região metropolitana do Rio. Segundo relatos de pessoas da família a policiais militares, o casal voltava de uma confraternização com amigos quando a deputada teve a...