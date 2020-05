Cidades Marginal Botafogo terá trecho no Centro interditado nos dias 6 e 7 de junho Bloqueio de tráfego se inicia no final da primeira semana de junho em razão da concretagem do viaduto da Avenida Leste-Oeste, entre a Avenida Independência, Alameda do Contorno e a Avenida Goiás Norte

*Atualizada às 18h18 O trecho da Marginal Botafogo entre as Avenidas Independência e Goiás Norte e o acesso a partir da Alameda Contorno estará interditado nos dias 6 e 7 de junho, o final de semana da primeira semana do mês. O bloqueio de tráfego se dá para que se faça a execução das obras de concretagem do viaduto da Avenida Leste-Oeste. O local já está c...