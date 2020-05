Cidades Marginal Botafogo terá trecho no Centro interditado durante final de semana Bloqueio de tráfego se inicia na manhã deste sábado (30) e segue durante todo o domingo (31) em razão da concretagem do viaduto da Avenida Leste-Oeste, entre a Avenida Independência, Alameda do Contorno e a Avenida Goiás Norte

A partir das 8 horas da manhã deste sábado (30) e até o fim do domingo (31) o trecho da Marginal Botafogo entre as Avenidas Independência e Goiás Norte e o acesso a partir da Alameda Contorno estará interditado. O bloqueio de tráfego se dá para que se faça a execução das obras de concretagem do viaduto da Avenida Leste-Oeste. O local já está com restrições de tráfego p...