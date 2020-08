Cidades Marginal Botafogo terá trecho interditado nos dois sentidos nesta sexta SMT pede atenção à sinalização de desvios. Interdição ocorre entre Avenidas Independência e Goiás Norte, para continuação das obras de concretagem do viaduto da Avenida Leste/Oeste

Na manhã desta sexta-feira (14), a partir das 6h30, a Marginal Botafogo será interditada no trecho entre as Avenidas Independência e Goiás Norte, para continuação das obras de concretagem do viaduto da Avenida Leste/Oeste. A interdição deve durar até às 18 horas, de sexta-feira. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), informa que o aces...