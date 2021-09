Cidades Marginal Botafogo sofre nova interdição nesta quarta (15) para gravação de série da Globoplay O bloqueio está previsto para ocorrer entre 14h e 17h, para as filmagens da série Rensga Hits da GloboPlay, protagonizadas pelas atrizes Deborah Secco e Fabiana Karla

A Marginal Botafogo será passará por nova interdição na tarde desta quarta-feira (15). O bloqueio está previsto para ocorrer entre 14h e 17h, para as filmagens da série Rensga Hits da GloboPlay, protagonizadas pelas atrizes Deborah Secco e Fabiana Karla. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) estarão no local para garantir o controle do tráfego e seguran...