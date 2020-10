Cidades Marcos Pontes escolhe servidor de carreira como novo diretor do Inpe Seguindo os ritos tradicionais, o novo diretor foi escolhido a partir de uma lista tríplice definida pelo comitê da pasta responsável pela seleção dos candidatos. A lista não foi divulgada

O ministro Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovação) nomeou um novo diretor para o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), após mais de um ano com um militar comando o órgão de forma interina. O novo diretor do Inpe será o geofísico espacial Clézio Marcos de Nardin. A nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira (2), no Diário Oficial da Uni...