Cidades Maratona de programação da Campus Party Goiás encerra inscrições nesta quarta-feira (8) O evento será 100% online, tem apoio do Grupo Jaime Câmara e reúne estudantes e profissionais

As inscrições para o Hackathon Goiás Digital 2020 – Desafios com dados abertos, da Campus Party Digital Goiás, encerram nesta quarta-feira (8). Os temas da maratona de programação são agronegócio, logística, indústria, saúde, educação e ação social. Estudantes e profissionais podem se inscrever gratuitamente pelo site do evento. Com apoio do Grupo Jaime Câmara...