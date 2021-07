Cidades Maratona de 24 horas de vacinação tem início em Goiânia Ação segue até às 8 horas deste domingo (11) para pessoas a partir de 43 anos. Expectativa da Prefeitura é vacinar entre 10 e 12 mil pessoas

Atualizada às 10h10 Teve início às 8 horas deste sábado (10) a maratona de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia. A ação vai até às 8 horas da manhã de domingo (11) e é destinado às pessoas com idade a partir de 43 anos. A vacinação ocorre em sistema drive-thru no Paço Municipal, no Park Lozandes e os participantes podem chegar de carro, moto ou bicicleta. A ...