Cidades Mapa de calor da Covid-19 indica melhora em 3 regiões de Goiás Anápolis e Pirenópolis deixam a situação de calamidade. Secretário de Saúde vê melhora em indicadores no Estado, mesmo com aumento verificado na taxa de contágio

Pela primeira vez desde que foi lançado com a fórmula atual, no dia 27 de fevereiro, o mapa de calor com o índice de risco da Covid-19 em Goiás mostra uma região com um grande município fora da faixa vermelha, a mais grave. A região Pirineus, onde está Anápolis, Pirenópolis e outras oito cidades, aparece na faixa laranja, uma posição intermediária, em que a situação ...