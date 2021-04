Cidades Mapa de calor com o risco da Covid-19 aponta todas as regiões de Goiás em situação de calamidade Pela primeira vez desde que índice foi lançado, em 17 de fevereiro, todo o Estado aparece da cor vermelha, a pior no cálculo de risco feito pelo governo estadual

Pela primeira vez desde que foi lançado, em 17 de fevereiro, o mapa de calor com o risco da Covid-19 em Goiás apresenta todas as 18 regiões em vermelho, ou seja, em situação de calamidade, a pior no índice criado pelo governo estadual. Na semana passada, havia 17 em vermelho e uma laranja, a Nordeste II, que envolve 11 municípios, entre eles Posse e São Domingos. A Nordes...