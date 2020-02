Cidades Mapa da violência: Regiões Noroeste e Oeste são as que mais concentram crimes em Goiânia Levantamento realizado pelo Instituto Federal de Goiás para subsidiar a segunda fase do programa 'Em Frente, Brasil', obtido com exclusividade pelo POPULAR, aponta que região concentra grande parcela dos delitos contra a vida na capital. Dados vão subsidiar elaboração de plano para reverter criminalidade

Atualizada às 20h17 Um levantamento realizado pelo Instituto Federal de Goiás (IFG) entre setembro e dezembro de 2019 apontou que as regiões Noroeste e Oeste de Goiânia são as líderes em crimes contra a pessoa. A capital é dividida em sete perímetros. Este tipo de violência contempla as agressões de homicídio, latrocínio e estupro, entre outros. O documento foi...