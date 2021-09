Cidades Manutenção emergencial pode afetar abastecimento de água em 13 bairros de Goiânia Saneago informou troca de registro em rua do setor Santos Dumont

A Saneago informou na tarde desta sexta-feira (17) que técnicos da Companhia executam manutenção emergencial para troca de registro na Rua Ephraim de Morais com a Rua São Paulo, no bairro Santos Dumont, em Goiânia. Com isso, o abastecimento pode ser afetado em 13 setores da capital. Segundo a Saneago, o serviço será concluído até o fim da tarde e a previsão é que ...