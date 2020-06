Cidades Manutenção da Saneago deixa bairros sem água em Anápolis A previsão é que o serviço seja concluído na tarde desta segunda-feira (29)

Uma manutenção da Saneago deixa bairros da região central de Anápolis, no Centro de Goiás, sem água. A companhia informou que o reparo em rede de água e na válvula redutora de pressão teve início neste domingo e a previsão é que seja concluída na tarde desta segunda-feira (29). A Saneago informou ainda que as recentes intervenções realizadas no local, para a cons...