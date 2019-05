Cidades Manifestantes voltam às ruas por mais verbas para universidades É a segunda vez este mês em que os manifestantes vão às ruas em defesa de manutenção de recursos para o ensino superior

Estudantes e representantes de entidades estudantis e de sindicatos de trabalhadores participam nesta quinta-feira (30), em várias cidades do país e também no exterior, de atos contra o contingenciamento de verbas públicas para universidades federais. Segundo a União Nacional dos Estudantes (UNE), há previsão de mobilizações em 143 municípios do país. É a segunda vez e...