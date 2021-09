Cidades Manifestantes tentam invadir Ministério da Saúde nesta quarta-feira (8) em Brasília Grupo foi contido por seguranças e policiais militares e já deixou o local

Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tentou invadir o Ministério da Saúde, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (8). Os manifestantes foram contidos por seguranças e policiais militares e já deixaram o local. Eles estavam com "vuvuzelas" e bandeiras enquanto gritavam “mito”, em referência ao presidente. Fotos do local mo...