Cidades Manifestantes se retiram e pistas da BR-153 são liberadas em Goiânia Um grupo de pessoas iniciou a manifestação nesta manhã contra o fim da validade do decreto municipal que determina o fechamento do comércio

Atualizada às 18h de 15/03/2021 No final da tarde desta segunda-feira (15), manifestantes decidiram se retirar da BR-153, em Goiânia. Dessa forma, as duas pistas da rodovia federal foram liberadas para o tráfego, mas o fluxo ainda segue lento. O bloqueio é parte de um protesto iniciado ainda no início da manhã pelo fim da validade do decreto municipal que det...